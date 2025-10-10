«Миротворчество» Трампа доведёт мир до ядерной катастрофы – полковник РФ
За полгода «миротворческих» усилий Трампа ситуация ещё больше накалилась, и конфликт грозит выйти за рамки СВО.
Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все эти переговоры в Минске, Стамбуле – нам ничего не дали, кроме разговоров. А сейчас появился миротворец Трамп, который вместо того, чтобы выполнить обещание и помирить Россию, усугубил ситуацию ещё больше.
Томагавки – разве это не усугубление? Он ещё выше поднимает планку конфликта. А теперь и Европа активно вмешивается, мол, мы должны решать и диктовать Путину условия». – сказал Баранец.
«В итоге, сегодня мы имеем ещё более сложную ситуацию, чем была до переговоров. И как её разруливать – вот, в чём вопрос.
Вопрос и нашей, и даже мировой истории, потому что если не разрешится дипломатическими способами, тогда будут военные. Не исключаю, что даже с применением ядерного оружия», – добавил полковник.
