Минобороны Германии: Не верим в нападение России, но Москва – это угроза России по НАТО
Россия вряд ли нападет на НАТО в 2029-м году, как об этом писали ранее западные СМИ.
Об этом на брифинге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я лично не верю в полномасштабное нападение в 2029 году. Я не думаю, что кто-то это сделает. И это вопрос понимания того, что Россия могла бы, исходя исключительно из возможностей, нанести удар по территории НАТО, то есть по отдельным странам НАТО. К этому нужно подготовиться. И для этого прежде всего важно, чтобы все было в порядке, чтобы обеспечить закрытость. Вы также должны сказать, что я думаю, что это было немного упущено из виду.
Это касалось не только 3,5% целевых показателей, но и двух важных формулировок и сообщений, которые многие из нас, возможно, даже не считали возможными. А именно, во-первых, четкое понимание всеми странами НАТО того, что Россия является самой большой угрозой для Европы. И во-вторых, что все страны НАТО придерживаются статьи пять», – заявил Писториус.
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