Минобороны Германии: Не верим в нападение России, но Москва – это угроза России по НАТО

Анатолий Лапин.  
15.07.2025 08:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 166
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Россия


Россия вряд ли нападет на НАТО в 2029-м году, как об этом писали ранее западные СМИ.

Об этом на брифинге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия вряд ли нападет на НАТО в 2029-м году, как об этом писали ранее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я лично не верю в полномасштабное нападение в 2029 году. Я не думаю, что кто-то это сделает. И это вопрос понимания того, что Россия могла бы, исходя исключительно из возможностей, нанести удар по территории НАТО, то есть по отдельным странам НАТО. К этому нужно подготовиться. И для этого прежде всего важно, чтобы все было в порядке, чтобы обеспечить закрытость. Вы также должны сказать, что я думаю, что это было немного упущено из виду.

Это касалось не только 3,5% целевых показателей, но и двух важных формулировок и сообщений, которые многие из нас, возможно, даже не считали возможными. А именно, во-первых, четкое понимание всеми странами НАТО того, что Россия является самой большой угрозой для Европы. И во-вторых, что все страны НАТО придерживаются статьи пять», – заявил Писториус.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить