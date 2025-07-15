Минобороны Германии: Не верим в нападение России, но Москва – это угроза России по НАТО

Россия вряд ли нападет на НАТО в 2029-м году, как об этом писали ранее западные СМИ.

Об этом на брифинге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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