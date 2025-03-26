Министр полиции Федерации Боснии и Герцеговины на ифтаре обнимался с изувером и военным преступником

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В боснийской Зенице прошел большой ифтар – ужин во время месяца Рамадан, организованный партией «Народная власть», лидером которой является министр полиции бошнякско-хорватской Федерации БиГ Рамо Исак.

Среди приглашенных им гостей был и кровавый палач и организатор геноцида сербов Подринья Насер Орич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Характерно, что Рамо Исак известен своими провокационными и оскорбительными заявлениями в адрес Республики Сербской, её руководства и сербского народа. При этом во время ифтара он тепло обнимался с Насером Оричем, о чем написали многие СМИ Федерации и что не прошло незамечённым в РС, спровоцировав справедливое возмущение среди боснийских сербов.

Председатель Совета Республиканской организации семей пленных и убитых солдат и пропавших без вести мирных жителей Бранимир Койич заявил, что нет счастья в стране, где в одной ее части министр публично фотографируется с Оричем, которого даже некоторые мусульмане-бошняки считают преступником, и который причинил много вреда своим соплеменникам, в то время как о его преступлениях против сербов даже и говорить не приходится.

Койич оценил текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине как очень опасную, поскольку Сараево «вступило в открытую конфронтацию с Республикой Сербской при поддержке некоторых западных посольств». Он обратил внимание на то, что медиа Федерации БиГ называют президента РС Милорада Додика, спикера парламента Ненада Стевандича и премьер-министра Радована Вишковича «беглецами» (от закона – ред.).

Но, например, генерала Сакиба Махмульина, приговоренного боснийскими судебными органами за расправы над ражданским сербским населением к тюремному сроку и сбежавшего в Турцию, так никогда не называли. Никогда, по словам Койича, они не называли подобным образом и сбежавшего в Европу Кемаля Мехмедовича, «который отрезал головы сербам за мешок муки и приносил их Насеру Оричу».

Во время войны 90-х Насер Орич командовал 28-й дивизией сепаратистской Армии БиГ, занявший анклав Сребреница на территории Республики Сербской. Оттуда исламисты нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, пытая и жестоко убивая их население, сжигая дома и церкви, убив за три года порядка 3,5 тысяч человек – от детей до стариков.

При этом Орич обложил данью бошнякских предпринимателей производителей и жестоко карал должников. Орича несколько раз пытались привлечь к суду родственник его жертв, но он был несколько раз оправдан трибуналом в Гааге и боснийской судебной системой, находящейся в ведении его соплеменников-бошняков.