Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии «Балтийский часовой», которая призвана осложнить проход танкеров с российской нефтью по акватории. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть натовских кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллинна. Эту эскадру возглавляет фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп». Коммодор ВМС Нидерландов Арьена Варнаар заявил, что в НАТО следят за ситуацией, и если произойдет «что-то странное», будут готовы немедленно отреагировать.

Ранее сообщалось, что Польша готова присоединиться к австралийской программе Ghost Shark. Это один из наиболее продвинутых проектов подводного робота. Если подобное сотрудничество состоится, то баланс сил на Балтике будет не пользу России.

«Очевидно, что со стороны России необходимы срочные меры противодействия – включая создание возможностей для подводной войны роботов и нейтрализации соответствующих сил врага. Иначе мы столкнёмся с тем, что в один «прекрасный» день наши корабли начнут подрываться по неизвестным причинам, танкеры с российской нефтью – тонуть в штиль, а Калининград окажется в непонятно кем и как организованной минной блокаде», – тревожно предрекает в своем тг-канале экс-депутат Госдумы Елена Панина.

Эксперт по энергетике Владимир Бобылев полагает, что НАТО не решится полностью блокировать для России Датские проливы, потому что это будет означать исключение из мирового рынка более 60 млн тонн нефти и 40 млн тонн нефтепродуктов (чуть более 40% нефтяного и нефтепродуктового экспорта России).

«Тут, наверное, в Европе все-таки самоубийц мало. Можно предположить, что, если экспорт через Балтику прекратится, реально большие объемы нефти выключатся из мирового сырьевого рынка. Это обречет его на неизбежный скачек цен, который понравится мало кому, за исключением тех стран, которые нефть производят. То есть Россия и Саудовская Аравия, конечно, будут после этого счастливы, если нефть после этого скакнет выше 80, а это явно произойдет. Но, скорее всего, ни Европе, ни США это все не нужно», – сказал Бобылев в интервью каналу «Геоэнергетика.Инфо».

Он полагает, что пока НАТО тестирует и разрабатывает механизмы контроля за российским экспортом. Пионером в этом процессе выступила Финляндия, которая недавно чуть ли не с применением оружия задержала танкер Estlink 2, шедший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Эстонией и Финляндией.

Доказать причастность танкера к инциденту финским властям не удалось, поэтому они предъявили обвинения в перевозке подсанкционных грузов в территориальных водах Финляндии. Экипаж сослался на абсурд – ведь в воды Финляндии их загнали пограничники, изначально корабль шел другим курсом. В итоге Финская таможенная служба своровала весь российский бензил с Eagle S. Всем членам экипажа, находящимся под подозрением, запрещено покидать страну.

«Уже видна определенная тактика, которой в будущем будут придерживаться враги – находится формальный предлог для захвата связанного с российской нефтью танкера, после чего начинаются «доследственные проверки», чтобы задержать судно подольше, а в это время оказывается давление на экипаж. Террор по отношению к морякам, ходящим на танкерах «теневого флота» – тактика не самая эффективная, но результат может дать. В любом случае, вырастут издержки на найм экипажа и страховку «на случай тюрьмы», – пишет политолог Юрий Баранчик.

Повреждения подводных кабелей случаются на Балтике регулярно, поскольку судоходство там активное, а глубины маленькие. За последние годы было зафиксировано более 200 таких случаев, но скандалы по этому поводу не разгорались. И только последний год страны НАТО стали болезненно концентрироваться на инцидентах, прямо или опосредованно связанных с судами из Китая и нефтью из России.

«Есть основания полагать, что страны НАТО были заинтересованы (и заинтересованы сейчас) в том, чтобы кабели на дне Балтийского моря были перерезаны: это, как им кажется, дало формальные основания усилить свою группировку в регионе», – отметил политолог Алексей Мухин.

«Они будут использовать такой метод легкого нажатия пальцами на горло. Чуть прижал – больной начал задыхаться. Чуть приотпустил – ему стало полегче. Такой метод будут использовать европейцы, а перекрывать поливы целиком никто не планирует», – считает эксперт по энергетике Владимир Бобылев.

Пример такого «приотпускания» уже продемонстрировала газета «Вашингтон Пост», сообщившая со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы по итогам расследования повреждений подводных кабелей на дне Балтийского моря пришли к выводу, что доказательств причастности России к ним нет, а сами инциденты являются авариями в результате ошибок экипажей проходящих мимо судов.