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Простые немцы с недоверие относятся к своему канцлеру Фридриху Мерцу, потому что он лоббист BlackRock.

Об этом на канале «World talks» заявил аналитик по Германии из Польского института международных дел Лукаш Ясински, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К Мерцу относятся с большим недоверием, считают, что он не подходит для этой должности. Ответ, на мой взгляд, довольно прост. С одной стороны, он первый канцлер, у которого нет никакого политического опыта в управлении. Если бы мы захотели просмотреть биографии всех канцлеров, мы бы увидели, что все они были либо министрами на федеральном уровне, либо премьер-министрами земель. С Мерцем ситуация совсем другая. У него была совершенно другая политическая карьера с взлетами и падениями. Он вернулся в политику после десяти лет работы в крупных компаниях, но до сих пор ничем не управлял. Это причина номер один», – сказал Ясински.

Второй причиной он называет то, что часть общества воспринимает его как политика 1990-х годов с очень традиционными взглядами на гендерные вопросы и роль женщин.