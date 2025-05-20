Медведев готов дать шанс Украине, но после её капитуляции

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Украина может сохраниться как государство, если пойдет на переговоры с Россией без предварительных условий.

Об этом первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинского конфликта, то, скажу прямо, у нынешней Украины, политический режим которой нам предельно не нравится, есть последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие. Поэтому мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что мир должен устраивать все заинтересованные стороны, «в противном случае это будет лишь перемирие, которое будет использовано для восстановления военной машины и возвращения к боевым действиям».