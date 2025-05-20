Медведев готов дать шанс Украине, но после её капитуляции

Елена Острякова.  
20.05.2025 22:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может сохраниться как государство, если пойдет на переговоры с Россией без предварительных условий.

Об этом первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может сохраниться как государство, если пойдет на переговоры с Россией без предварительных условий....

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«Что касается украинского конфликта, то, скажу прямо, у нынешней Украины, политический режим которой нам предельно не нравится, есть последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие. Поэтому мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что мир должен устраивать все заинтересованные стороны, «в противном случае это будет лишь перемирие, которое будет использовано для восстановления военной машины и возвращения к боевым действиям».

«Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь. Это путь безоговорочной капитуляции. Такая форма мира тоже существует. Если говорить прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», – сказал Медведев.

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