Медлительность и коррупция помешали России защитить свои «стратеги», а не СНВ-3 – эксперт
Ссылки на договор СНВ-3 как причину того, что российские стратегические бомбардировщики оказались беззащитными перед украинскими дронами, – несостоятельны.
Об этом политик Олег Царев заявил в интервью ютуб-каналу «Свободная пресса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его данным, СНВ-3 касается в основном ядерных ракет, а укрытия для самолетов допускаются.
«Во всем мире вся стратегическая авиация: США, Китай, Великобритания, Франция, – все самолеты стоят в бетонных капонирах. А у нас третий год войны – и нет даже сетки над ними, хотя бы рыболовной или огуречной», – сказал Царев.
Он напомнил, что Россия в 2023 году приостановила свое участие в СНВ-3.
«У нас начато строительство капониров. Возбуждены уголовные дела в связи с тем, что оно идет недостаточно быстро из-за коррупции. У нас есть заключение наших контролирующих органов о том, что эта работа сделана на 40%», – отметил Царев.
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