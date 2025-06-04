Медлительность и коррупция помешали России защитить свои «стратеги», а не СНВ-3 – эксперт

Елена Острякова.  
04.06.2025 17:27
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Ссылки на договор СНВ-3 как причину того, что российские стратегические бомбардировщики оказались беззащитными перед украинскими дронами, – несостоятельны.

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью ютуб-каналу «Свободная пресса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ссылки на договор СНВ-3 как причину того, что российские стратегические бомбардировщики оказались беззащитными перед...

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По его данным, СНВ-3 касается в основном ядерных ракет, а укрытия для самолетов допускаются.

«Во всем мире вся стратегическая авиация: США, Китай, Великобритания, Франция, – все самолеты стоят в бетонных капонирах. А у нас третий год войны – и нет даже сетки над ними, хотя бы рыболовной или огуречной», – сказал Царев.

Он напомнил, что Россия в 2023 году приостановила свое участие в СНВ-3.

«У нас начато строительство капониров. Возбуждены уголовные дела в связи с тем, что оно идет недостаточно быстро из-за коррупции. У нас есть заключение наших контролирующих органов о том, что эта работа сделана на 40%», – отметил Царев.

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