Майя Санду решила отдать Приднестровье на растерзание фашистской Украине

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После системных фальсификаций президентских выборов в Румынии – в Молдове может произойти все, что угодно.

Об этом директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил на круглом столе в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, сегодня Молдавия, которая готовится к основным и главным парламентским выборам, находится во взбудораженном состоянии, предполагая, что если против Румынии евробюрократы такой мощный админресурс включили, наплевав на все приличия, то с Молдавией они точно поступят еще жестче. Все-таки Румынию Брюссель считает своей, а Молдавия еще в подвешенном состоянии – между струек», – сказал Мартынов.

Он не исключил, что Евросоюз отдаст Молдову в состав Румынии, а Приднестровье «запихнет» на Украину.