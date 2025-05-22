Майя Санду решила отдать Приднестровье на растерзание фашистской Украине

Елена Острякова.  
22.05.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Россия, Русофобия, Украина


После системных фальсификаций президентских выборов в Румынии – в Молдове может произойти все, что угодно.

Об этом директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил на круглом столе в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После системных фальсификаций президентских выборов в Румынии – в Молдове может произойти все, что...

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«Конечно, сегодня Молдавия, которая готовится к основным и главным парламентским выборам, находится во взбудораженном состоянии, предполагая, что если против Румынии евробюрократы такой мощный админресурс включили, наплевав на все приличия, то с Молдавией они точно поступят еще жестче. Все-таки Румынию Брюссель считает своей, а Молдавия еще в подвешенном состоянии – между струек», – сказал Мартынов.

Он не исключил, что Евросоюз отдаст Молдову в состав Румынии, а Приднестровье «запихнет» на Украину.

«Слышал я такое экспертное мнение, что эти парламентские выборы вообще могут быть последними для Республики Молдова. В том смысле, что не будет никакой республики. В глазах евробюрократов Молдова – это пятое колесо в телеге. Она должна присоединиться к Румынии, как унионисты говорят. А Приднестровье обратно в Украину запихнут в качестве автономии, как это было до 1940 года. Сейчас по этому поводу переговоры ведут Санду с Зеленским», – сказал Мартынов.

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