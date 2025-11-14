Либеральный доцент МГУ приободрился и вновь предрекает России экономический кризис

Елена Острякова.  
14.11.2025 17:17
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Российскую экономику может постигнуть кризис в 2026 году.

Об этом директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил в интервью ютуб-каналу «Частные разговоры», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С моей точки зрения, 2026 год достаточно опасный, поскольку все ресурсы, на которых российская экономика катилась последнее время, оказались либо исчерпанными, либо близкими к исчерпанию.

Экономика продолжает катиться по какому-то тоннелю инерционно, и постоянно замедляется. И совершенно не факт, что это замедление не закончится в какой-то момент кризисом. Хочется верить, что у правительства достаточно инструментов и ресурсов, чтобы этот кризис предотвратить», – сказал Буклемишев.

В прошлые годы не провалиться в кризис российской экономике помог только «завышенный ресурс ожиданий», считает он.

Сам Буклемишев все прошлые годы часто давал негативные прогнозы на телеканале-иноагенте «Дождь» и в других либеральных СМИ.

Потом в интервью журналу «Форбс» ему пришлось признать, что прогнозы его и других экспертов не сбылись, «и в России динамично увеличиваются не только валовые производственные показатели, но даже и стагнировавшие долгое время реальные доходы населения, а также инвестиции в основной капитал».

