Летом Россия сосредоточится на полном освобождении Донбасса

Основным направлением летнего наступления российских войск станет агломерация Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Это – последние крупные города в ДНР, занятые украинскими войсками.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский военный Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках летней наступательной кампании противник сосредоточит все свои усилия для того, чтобы оккупировать огромную городскую агломерацию на Донецке, которая находится под контролем украинского правительства, украинской армии и которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Почему я так категорично об этом заявляю? Я открываю карту Deep State и я вижу абсолютно четкие тенденции продвижения российской армии как минимум на трех плацдармах. Первое – это лиманское направление. И обратите внимание, как в последнее время противник активизировал там свои усилия, не очень хорошо у него это выходит, но тем не менее он уперто прет вперед. Второй участок фронта — это направление от Часов Яра на Славянск и Краматорск…

Информация, которая несколько дней назад появилась в сети интернет о том, что на этот участок фронта Москва перекинула одно из самых боеспособных своих подразделений. Речь идёт про штурмовое подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации. То есть, то самое подразделение, которое хорошо обучено для ведения боевых действий в городской застройке…

Ну и, безусловно, в последнее время, в информационной повестке дня события, которые происходят на стыке двух наших группировок. Одна, которая защищает Покровско-Мирноградское направление, вторая, которая действует в севернее от Торецка. Именно на этом стыке противник, используя условия мирного трека образца 21 апреля сего года, так называемое пасхальное перемирие, сосредоточил большое количество сил и средств, подтянул ресурс и атаковал. Атаковал в определенной степени неожиданно для наших подразделений на этом участке фронта, имеет тактического уровня, но успехи. И эти успехи продолжают развиваться», – заявил Селезнев.