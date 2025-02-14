Лед тронулся? Чего ждать от переговоров в Мюнхене и через неделю – в Саудовской Аравии

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Высокопоставленные американские чиновники собираются в ближайшее время провести две встречи с представителями России и Украины в рамках усилий по завершению войны. Об этом сообщил непосредственно президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«14 февраля состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга. И Украина тоже будет участвовать в ней», — сказал Трамп, не уточнив, в каком формате могут пройти эти контакты.

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Между тем, отмечает Politico, в официальной программе Мюнхенской конференции не указана встреча, о которой сообщил Трамп. Российские чиновники не посещали мероприятие с 2022 года, когда началась СВО.

А советник Зеленского Дмитрий Литвин и вовсе заявил, что украинская делегация не планирует проводить встречу с россиянами в Мюнхене.

«Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются», — сказал Литвин в интервью агентству УНИАН.

Тем временем, вылетевший в Мюнхен вице-президент США Джей Ди Вэнс напомнил, в интервью Wall Street Journal, чо у США сохраняются рычаги давления на Россию, если та откажется от предложенных переговоров.

«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», – обтекаемо отметил он.

По словам Вэнса, администрация Дональда Трампа будет стремиться убедить Владимира Путина в том, что Россия добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя. Он отметил, что в случае успешного соглашения по Украине, США могут перезагрузить отношения с Россией, поскольку нынешняя изоляция Москвы от западных стран делает ее младшим партнером Пекина.

«Не в интересах Путина быть младшим братом в коалиции с Китаем», — считает Вэнс.

Ранее Трамп назвал «большой ошибкой» Запада исключение России из G7 и высказался за то, чтобы вернуть Москву в эту организацию.

В то же время вице-президент Вэнс отказался говорить о возможных параметрах мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, пока неясно, какая часть украинской территории останется под контролем России и какие гарантии безопасности получит Киев от США и других западных союзников.

«Есть сколько угодно формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой», — сказал Вэнс. Вместе с тем, по его словам, у Трампа «нет шор на глазах» — он готов обсуждать любые варианты, но может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров.

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — предупредил вице-президент США.

Признанная в РФ иноагентом политолог Татьяна Становая считает, что переговоры будут очень трудными, поскольку «позиции сторон сильно отличаются и на сегодняшний момент кажутся несовместимыми»

«Для Путина Трамп – это далеко не последняя надежда. То, что Путин может получить от Трампа (на самом деле много может) все равно не решит его главные задачи на Украине. То, что Путин может дать, – не будет приемлемо для Киева. Это будет долгий торг, где Москва готова к любому исходу — от ограниченных договоренностей до полного прекращения диалога и даже эскалации. Конечно, российское руководство постарается избежать последнего варианта, но опять-таки — не любой ценой. Теперь, после первого полноценного разговора по телефону, начинается сложная подготовка встречи двух президентов. Идея Трампа встретиться в Саудовской Аравии была прохладно воспринята Россией. США пошли на уступку, отодвинув от прямых контактов с Москвой спецпредставителя по Украине Кита Келлога, — есть основания полагать, что Трамп и сам в последние недели охладел к его подходу и склоняется в сторону большего прагматизма», – указывает она.

Московский политолог Максим Жаров также считает, что впереди – «долгие и поражающие масштабами торги», но призывает не списывать со счетов отодвинутого в последние дни в тень спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога.

«Как видит Трамп торги за территории? Кит Келлог, которого в России многие аналитики почему-то опрометчиво списали со счетов, в интервью Fox News заявляет ту рамку, в которой Трамп хочет фиксировать территориальный вопрос между Украиной и Россией. Оказывается, будет отдельное соглашение на этот счёт, в котором Украина не обязана будет признавать потерю этих территорий. В защиту этого формата Келлог приводит весьма спорную, на мой взгляд, аналогию с Прибалтийскими республиками в составе СССР, принадлежность которых к Союзу оспаривал Запад, не признавая пакт Молотова-Риббентропа. К тому же этот формат отдалённо напоминает «Минские соглашения-2», а ведь Пит Хегсет не далее как вчера заявлял, что «Минска-3» не будет. Таким образом, то что вчера сказал Хегсет и то, что сегодня излагает Келлог, демонстрирует тот широчайший люфт позиции команды Трампа по ключевым пунктам будущего соглашения. Такие игры будут и далее, и Кремлю стоит иметь их ввиду, точно так же демонстрируя свои допуски, в которых возможны договорённости».

По мнению Жарова, педалируемая командой Трампа тема с редкоземельными металлами может быть использована американцами, как переговорный «крючок» для принуждения Киева и Москвы к возврату к схемам «Стамбула» и «Минска-2».