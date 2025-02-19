Лавров: В Эр-Рияде особенно много говорили об истреблении бандеровщины

В ходе встречи накануне в Саудовской Аравии российской и американской делегаций особенно подробно обсуждалась безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса.

Об этом с трибуны Госдумы РФ заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С темой Победы над нацизмом неразрывно связана задача достижения целей СВО. Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент Путин особо подчеркнул в своём телефонном разговоре 12 февраля с Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание в ходе встречи министра иностранных дел с госсекретарём Соединённых Штатов, с участием помощников по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

Подчеркну, что, прежде всего, как мы очень подробно разъясняли вчера, речь идёт об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путём втягивания Украины в НАТО. И о необходимости самым жёстким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией, с русской культурой, с Русским миром – языка, СМИ, истребления канонической УПЦ», – сказал Лавров.