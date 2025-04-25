Лавров на CBS похвалил Трампа и заверил Штаты, что Россия готова к сделке по Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американской телекомпании CBS. В нем он подтвердил готовность Москвы к к сделке с США по урегулированию конфликта на Украине.

«Президент США верит — и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать», — отметил глава российского МИД.

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Лавров подчеркнул, что Россия занята именно этим процессом.

При этом он назвал Трампа, «вероятно, единственным лидером на Земле, который признает необходимость устранить коренные причины» войны» — например, попытки втянуть Украину в НАТО.

Министра спросили, состоится ли сегодня встреча посланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, о которой писали западные СМИ и будет ли заключена сделка. Лавров ответил, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта.

«Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Лавров.

При этом, Лавров с иронией отреагировал на вопрос журналистки CBS, состоится ли встреча Путина и Уиткоффа 25 апреля и стоит ли ожидать соглашения по урегулированию на этой неделе, на чем настаивает Трамп.

«Вы не верите словам президента Соединенных Штатов?» — ответил глава российского МИД.

Как видим, сорванная усилиями Зеленского встреча в Лондоне не стала помехой на пути переговорного поезда. Просто теперь обсуждения вернулись в двусторонний формат – без Украины и европейцев. Госсекретарь Рубио анонсировал новые встречи по Украине на этих выходных, а Трамп все еще надеется заключить сделку в ближайшие две недели.

Наблюдатели говорят, что между США и Россией сейчас наивысший уровень сотрудничества и взаимопонимания за последние пятнадцать лет. Правда, приведет ли это к достижению каких-то осязаемых политических результатов и выльется ли в какие-то конкретные долгосрочные договоренности, пока неясно.