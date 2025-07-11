Многие польские генералы искренне считают, что причина огромной роли дронов в конфликте на Украине заключается в нехватке танков и артиллерии.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дроны создали революцию в двух планах. Во-первых, демократизация насилия – то, что показала акция «Паутина». Страны, которые слабее, могут – например, американские авианосцы под большим вопросом.

То, что с 2014 года не слушали [на Украине инициаторов-дроноводов], я две недели назад на Варшавской конференции по безопасности говорил с людьми. Казалось бы, генералами.

И они говорят, что украинцы так воюют этими дронами, потому что они бедные, а у нас настоящие танки, настоящая артиллерия. Вот с таким сталкиваешься. И пробиться через эти мозги невозможно», – рассказал Кульпа.