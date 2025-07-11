Кульпа: Польша абсолютно не готова к современным войнам дронов
Многие польские генералы искренне считают, что причина огромной роли дронов в конфликте на Украине заключается в нехватке танков и артиллерии.
Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дроны создали революцию в двух планах. Во-первых, демократизация насилия – то, что показала акция «Паутина». Страны, которые слабее, могут – например, американские авианосцы под большим вопросом.
То, что с 2014 года не слушали [на Украине инициаторов-дроноводов], я две недели назад на Варшавской конференции по безопасности говорил с людьми. Казалось бы, генералами.
И они говорят, что украинцы так воюют этими дронами, потому что они бедные, а у нас настоящие танки, настоящая артиллерия. Вот с таким сталкиваешься. И пробиться через эти мозги невозможно», – рассказал Кульпа.
Вторым аспектом он назвал то, что, по его мнению, дроны создали превосходство защиты над атакой.
«Перед Украиной сейчас огромный вызов, который касается всего человечества. Если отдадим право на удар искусственному интеллекту, тогда мёртвая зона между армиями будет выглядеть так, что дроны, управляемые ИИ, будут убивать всё, что движется.
И тогда закономерность войны будет решать не линия фронта, потому что очень трудно будет её передвинуть, а именно тотальная война – то, что видим, эти атаки городов. Я бы сказал, это форма британского подхода времён Второй мировой войны, когда Дрезден уничтожали и т.д.», – рассуждал поляк.
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