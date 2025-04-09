Кухарка Тихановская и змагары становятся нежелательными в Литве – за финансовые махинации и национальный шовинизм

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Петиция с требованием прекратить государственное финансирование самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской появилась на литовском сайте.

Об этом в своем тгк пишет беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам авторов петиции, содержание Тихановской обходится литовскому бюджету в 35 тыс евро в месяц, и с августа 2020 года эта сумма якобы достигла в целом 1,9 млн евро. Авторы требуют взыскать с Тихановской всю сумму.

Петиция уже собрала более 2050 подписей и более 280 комментариев. Возмущение вызвано тем, что на фоне повышения налогов и хронических социальных проблем государство расходует значительные средства на иностранного политика с неясным статусом.

Скандал в Литве тлеет с 2021 года. Тогда депутат литовского парламента Ремигиюс Жемайтайтис утверждал, что Тихановская «унижает» Литву своим поведением. В конце прошлого года председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас укорил «президентку» за критику действий литовских властей по перекрытию границы. Он напомнил «президентке», что она всего лишь «гостья».

В феврале депутаты литовского сейма выступили против «паспортов новой Беларуси», которые собралась раздавать эмигрантам Тихановская. Националистическая эмблема «Пагоня» на них сильно напоминала литовский государственный герб. Тихановскую обвинили в «литвинизме», то есть в стремлении возродить средневековое Великое княжество литовское, в котором ведущую роль играли белорусские земли.

Заместитель генпрокурора Литвы Гинтас Иванаускас сообщил, что изготовление и использование «пашпарта» могут подпасть под статью 300 УК Литвы, предусматривающую ответственность за подделку документов. Литовская типография отказалась печатать аусвайсы, а Тихановской пришлось извиняться.

Наезд на «президентку Беларуси» подозрительно совпал по времени с таинственным исчезновением в Польше белорусской активистки Анжелики Мельниковой. Она оформила отпуск и исчезла. При этом ее муж и дети выехали в Белоруссию. 19 марта был зафиксирован вход в телефон Мельниковой из Минска.

При этом «координационный совет оппозиции Беларуси» сообщил об утечке внутренних документов, которые были выгружены через аккаунт Мельниковой. Она имела доступ помимо прочего к бюджету. Пропали 100 тысяч евро донатов, собранных эмигрантами.

Примечательно, что за две недели до исчезновения началась полномасштабная проверка фондов, спонсирующих белорусскую оппозицию. Поводом стали фальшивые счета, которые предъявляли змагары в Европе.

Вовремя пропала Мельникова и потому, что неудобные вопросы о деньгах стали задавать и «президентке» Тихановской. Так, на одной из конференций помощник командира «полка» белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ, Вадим Прокопьев возмутился, почему российский телеканал-иноагент «Дождь» прекрасно вещает за 5,5 млн евро в год, тогда как белорусские оппозиционные СМИ получают раза в 4 больше, и о них никто не знает.

«Я догадываюсь, что приблизительно 15 млн евро дает Европа, и 15 млн долларов – США. Вернее, они по 30 дают в год, но учитывая то, что половина уходит на обслуживание, имплементаторам остается 30-35 млн. Что-то уходит на правозащиту, на НГО, на политические организации. Мне кажется, на СМИ уходит 15-20 млн. Я не говорю про польское правительство, которое отдельным бюджетом помогает Белсату», – сказал Прокопьев.

Судя по обилию скандалов вокруг финансирования белорусской оппозиции, его данные представляют уже чисто исторический интерес.