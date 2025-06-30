Кучма уничтожил связку с Россией задолго до «оранжевого» майдана – политолог
Вопреки мнению, что слом многовекторного баланса на Украине начался с «оранжевой революции», это произошло гораздо раньше, при втором президенте Леониде Кучме.
Об этом на канале «Филипповский 13» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кучма решил сделать определённый реверанс перед Западом, когда издал книгу «Украина не Россия», решил предстать в новой ипостаси. Это мало оценили на Западе, но определённую галочку поставили в Москве. …Примерно за три-четыре года до майдана», – сказал Бондаренко.
При этом Бондаренко исключил вариант, что Кучма мог поступить как Лукашенко и в ответ на давление Запада попробовать взять гарантии безопасности у России и начать интеграцию в ЕврАзЭС.
«Невозможно было игнорировать настроения значительной части Галичины, Волыни. В Белоруссии не было таких серьёзных прозападных настроений в той же Гродненской или Брестской области. Кучме приходилось балансировать и внутри страны.
Второе, Беларусь была менее богата ресурсами, соответственно, было проще контролировать страну, там не появилось прослойки мощных олигархов, с которыми Кучме приходилось считаться. И третье, новый украинский бизнес оказывал сопротивление продвижению российского капитала в Украину», – отметил он.
«В начале 2000-х существовал парадокс: наибольшая концентрация российского капитала существовала в националистической Западной Украине, Ивано-Франковская область. А наименьшая – это Донецкая область на пророссийском Востоке.
Донецкие элиты противостояли попыткам российского бизнеса прийти в угольную, металлургическую сферу. Это были очень серьёзные процессы, Украиной не так просто было управлять, и не так просто навязать одну схему», – объяснил укро-политолог.
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