Кучма уничтожил связку с Россией задолго до «оранжевого» майдана – политолог

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Вопреки мнению, что слом многовекторного баланса на Украине начался с «оранжевой революции», это произошло гораздо раньше, при втором президенте Леониде Кучме.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кучма решил сделать определённый реверанс перед Западом, когда издал книгу «Украина не Россия», решил предстать в новой ипостаси. Это мало оценили на Западе, но определённую галочку поставили в Москве. …Примерно за три-четыре года до майдана», – сказал Бондаренко.

При этом Бондаренко исключил вариант, что Кучма мог поступить как Лукашенко и в ответ на давление Запада попробовать взять гарантии безопасности у России и начать интеграцию в ЕврАзЭС.

«Невозможно было игнорировать настроения значительной части Галичины, Волыни. В Белоруссии не было таких серьёзных прозападных настроений в той же Гродненской или Брестской области. Кучме приходилось балансировать и внутри страны. Второе, Беларусь была менее богата ресурсами, соответственно, было проще контролировать страну, там не появилось прослойки мощных олигархов, с которыми Кучме приходилось считаться. И третье, новый украинский бизнес оказывал сопротивление продвижению российского капитала в Украину», – отметил он.