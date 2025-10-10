Коррупционеры пользуются СВО, чтобы уходить от ответственности – Баранец

Российские чиновники выдумали новую схему ухода от ответственности за воровство – проситься «на СВО».

Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я поражён, что атаман Власов арестован, а не оказался за границей. Обычно такие ворюги нам машут рукой, когда заводится уголовное дело здесь – он сразу в Израиле или ещё где-то.

За последние 20 лет возбуждено 47 тысяч уголовных дел в отношении чиновников различного калибра. И здесь надо задуматься – что же происходит с нашей властью, на которую 47 тысяч наручников надели?

Коррупция, конечно, была и при СССР, но разве в таких масштабах? Не в таких. А тут коррупция среди чиновничества становится повальной, такой большой модой.

Как только сел в кресло чиновника – так сразу набивают карманы: три квартиры, четыре дачи, пять машин и так далее. Вот оно, лицо современного чиновничества», – сказал Баранец.