На данный момент соотношение сил под Красноармейском (Покровском) таково, что числено гарнизон ВСУ превосходит российскую группировку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой «покровской дуге» до сих пор есть такая «гора», это от Шевченко вверх выступ крутой, в котором на его острие сосредоточены значительные части 90-й дивизии и, в общем, элитные части России, группировки «Центр». И они там остановились.

У группировки войск «Центр» на Покровском направлении эта ширина в три-четыре раза меньше, чем у всех остальных. Там сосредоточено большое количество войск на маленьком участке, которые и дали этот результат в наступлении на Покровск несколько месяцев назад, о котором столько говорили.

Потом Сырский стал срочно вводить резервы, и их количество довели до того сейчас, что под Покровском украинских войск больше в соотношении один к полутора в сравнении с российской армией. Всё остановилось. Мы только по ширине зоны ответственности видим, какова была исходная затея», – сказал Ширяев.