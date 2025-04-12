«Контрнаступ» ВСУ под Покровском не последний – Сырский «жаждет триумфа»
На данный момент соотношение сил под Красноармейском (Покровском) таково, что числено гарнизон ВСУ превосходит российскую группировку.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На этой «покровской дуге» до сих пор есть такая «гора», это от Шевченко вверх выступ крутой, в котором на его острие сосредоточены значительные части 90-й дивизии и, в общем, элитные части России, группировки «Центр». И они там остановились.
У группировки войск «Центр» на Покровском направлении эта ширина в три-четыре раза меньше, чем у всех остальных. Там сосредоточено большое количество войск на маленьком участке, которые и дали этот результат в наступлении на Покровск несколько месяцев назад, о котором столько говорили.
Потом Сырский стал срочно вводить резервы, и их количество довели до того сейчас, что под Покровском украинских войск больше в соотношении один к полутора в сравнении с российской армией. Всё остановилось. Мы только по ширине зоны ответственности видим, какова была исходная затея», – сказал Ширяев.
«Украинская армия, которая получила такое численное преимущество (относительное, конечно, оно не исчерпывается только войсками, есть ещё технические средства, артиллерия, много чего), всё-таки у них было в замысле ещё контрнаступление. И они его осуществили в два этапа. Это удар в основание этой «горы» с юга.
Им надо было пройти 6-8 км, они прошли только два, дальше всё остановилось. Но это очень амбициозный план – окружить всю атакующую группировку южнее Покровска, это был бы просто триумф Сырского.
Но этого не произошло. Но по конфигурации войск очевидно, что от этой затеи не отказались, она продолжает сидеть в умах командования. Возможно, будет ещё одна попытка», – объяснил эксперт.
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