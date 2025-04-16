Командование преступно бросило солдат на минные поля, чтобы расчистить дорогу для отступления

Максим Столяров.  
16.04.2025 08:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Украина


При отступлении из Курской области командование ВСУ жертвовало рядовыми, бросая их на минные поля для расчистки пути.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При отступлении из Курской области командование ВСУ жертвовало рядовыми, бросая их на минные поля...

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«Недавно, когда мы стали давить на Сумскую область и нам попались оттуда пленные, они сказали, что нарывались на собственные минные поля. Более того, некоторые командиры их специально направляли, чтобы кто погибнет, расчищали дорогу, а остальные будут тогда бежать по этим взорвавшимся минным полям.

Украинская военная психология и тактика – посылать людей на смерть, чтобы другие могли, переступая через эти трупы, убежать от россиян», – сказал Баранец.

Он напомнил, что не так давно США озвучили просьбу выпустить подразделения ВСУ, попавшие в окружение.

«Для нас это просьба унизительна. И да, у нас же сейчас не только в Суджанском районе, у нас и в другом районе есть большая группировка украинских войск, которые сейчас там мучаются и пытаются выходить по ночам, но они напарываются на собственные минные поля», – утверждает Баранец.

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