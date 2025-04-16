При отступлении из Курской области командование ВСУ жертвовало рядовыми, бросая их на минные поля для расчистки пути.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно, когда мы стали давить на Сумскую область и нам попались оттуда пленные, они сказали, что нарывались на собственные минные поля. Более того, некоторые командиры их специально направляли, чтобы кто погибнет, расчищали дорогу, а остальные будут тогда бежать по этим взорвавшимся минным полям.

Украинская военная психология и тактика – посылать людей на смерть, чтобы другие могли, переступая через эти трупы, убежать от россиян», – сказал Баранец.