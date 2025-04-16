Командование преступно бросило солдат на минные поля, чтобы расчистить дорогу для отступления
При отступлении из Курской области командование ВСУ жертвовало рядовыми, бросая их на минные поля для расчистки пути.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недавно, когда мы стали давить на Сумскую область и нам попались оттуда пленные, они сказали, что нарывались на собственные минные поля. Более того, некоторые командиры их специально направляли, чтобы кто погибнет, расчищали дорогу, а остальные будут тогда бежать по этим взорвавшимся минным полям.
Украинская военная психология и тактика – посылать людей на смерть, чтобы другие могли, переступая через эти трупы, убежать от россиян», – сказал Баранец.
Он напомнил, что не так давно США озвучили просьбу выпустить подразделения ВСУ, попавшие в окружение.
«Для нас это просьба унизительна. И да, у нас же сейчас не только в Суджанском районе, у нас и в другом районе есть большая группировка украинских войск, которые сейчас там мучаются и пытаются выходить по ночам, но они напарываются на собственные минные поля», – утверждает Баранец.
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