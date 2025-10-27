Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно делать всё, чтобы сохранить «незалежность», иначе без неё она рискует превратиться в аналог Кубани. Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников ВСУ Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня Кубань – место моего рождения, только в этой войне открылась. Потому что когда я попал на Запорожье, я на Гуляйпольском направлении всё время начал ощущать какое-то невероятное ощущение родины. … И я задумался, что кубанцы – это были депортированные запорожские казаки, которых силой и обманом вынудили переехать на чужую землю, ещё и там стать орками! Потому что там запорожцы начали истреблять местное население, там в действительности жили татары и кавказцы на тот момент. И мы, наши прапрапрадеды, из вольных казаков претворились в оккупантов», – сокрушался Соболев.

Он поделился своими тревогами: