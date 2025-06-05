Киевские мосты грозят обрушиться даже без российских ракет – депутат Рады

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Как минимум два киевских моста через реку Днепр находятся в аварийном состоянии из за отсутствия ремонта на протяжении десятилетий. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Роман Грищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы поднять вопрос состояния наших мостов, особенно мостов в Киеве. Без атак беспилотников, без подрывов они в критическом состоянии. 15% всех мостов в Киеве аварийные. Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, из-за возраста и из-за отсутствия капитальных ремонтов», – сказал депутат.