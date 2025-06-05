Киевские мосты грозят обрушиться даже без российских ракет – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
05.06.2025 00:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Украина


Как минимум два киевских моста через реку Днепр находятся в аварийном состоянии из за отсутствия ремонта на протяжении десятилетий. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Роман Грищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как минимум два киевских моста через реку Днепр находятся в аварийном состоянии из за...

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«Я хотел бы поднять вопрос состояния наших мостов, особенно мостов в Киеве. Без атак беспилотников, без подрывов они в критическом состоянии. 15% всех мостов в Киеве аварийные.

Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, из-за возраста и из-за отсутствия капитальных ремонтов», – сказал депутат.

«Мост Метро с 90-х годов аварийный. С 2018 года мост Патона в критически аварийном состоянии, запрещена эксплуатация. Семь лет ежедневно сотни тысяч киевлян с левого на правый берег ездят через этот мост.

Чего мы ждем? Когда произойдет трагедия, люди не будут спрашивать, кто за ответственный – Кличко или правительство. Должны здесь и сейчас уже заняться реконструкцией этих мостов. Это критическая инфраструктура.

Беречь критическую инфраструктуру во время войны – наша обязанность», – потребовал депутат.

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