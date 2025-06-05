Киевские мосты грозят обрушиться даже без российских ракет – депутат Рады
Как минимум два киевских моста через реку Днепр находятся в аварийном состоянии из за отсутствия ремонта на протяжении десятилетий. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Роман Грищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хотел бы поднять вопрос состояния наших мостов, особенно мостов в Киеве. Без атак беспилотников, без подрывов они в критическом состоянии. 15% всех мостов в Киеве аварийные.
Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, из-за возраста и из-за отсутствия капитальных ремонтов», – сказал депутат.
«Мост Метро с 90-х годов аварийный. С 2018 года мост Патона в критически аварийном состоянии, запрещена эксплуатация. Семь лет ежедневно сотни тысяч киевлян с левого на правый берег ездят через этот мост.
Чего мы ждем? Когда произойдет трагедия, люди не будут спрашивать, кто за ответственный – Кличко или правительство. Должны здесь и сейчас уже заняться реконструкцией этих мостов. Это критическая инфраструктура.
Беречь критическую инфраструктуру во время войны – наша обязанность», – потребовал депутат.
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