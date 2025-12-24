Киев и Евросоюз ждут, что в 26 году Трамп превратится в «хромую утку»

Украинский узурпатор Зеленский будет льстить американскому президенту Дональду Трампу и демонстрировать готовность к миру, пока тот не превратится в «хромую утку».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские друзья дают 90 миллиардов и говорят: «вперед!». Это можно еще чуть менее года воевать. Что, собственно говоря, и укладывается в план европейцев – чтобы Украина выиграла для них время. И не только для того, чтобы перевооружиться, но и дождаться, когда Трамп превратится в хромую утку.

Поскольку в 26 году промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, будет обновляться одна треть состава. И Трамп рискует потерять там большинство, что ставит крест на самодержавном правлении Трампа, и превращает его в хромую утку. А дальше уже вторая половина срока, и Трампу станет, естественно, не до европейских дел.

Вот, собственно, такой план – отдать Украине 90 миллиардов, чтобы Украина выиграла время. Это, естественно, никак не способствует скорейшему прекращению войны», – сказал Золотарев.

«Это заметно невооружённым глазом: если между Россией и США, судя по тому, что в Анкоридже были определенные договоренности, практически нет фундаментальных разногласий, то все сводится к тому, чтобы дожать Киев.

Естественно, Зеленский начинает петлять. После скандала в Овальном кабинете, он понял: чтобы на тебя не давили, надо имитировать готовность. Вот у него это получается, и мы видим, сразу снижается давление США. Даже после миндич-гейта, который мог потенциально обрушить всю конструкцию власти, давление было ослаблено», – подытожил политолог.

