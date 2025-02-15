«Хватит скулить, пора активизироваться»: Борис Джонсон защитил Трампа от нападок заукраинцев
Дональд Трамп не изменяет Украине, а европейцам пора прекратить паниковать и скулить — и активизироваться. Такое заявление сделал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в кулуарах Мюнхенской конференции.
Он считает, что «основные факты остаются неизменными» и они явно в пользу Запада и Украины, а не России.
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«Он не может начать свое президентство с разгрома для Запада и позволить Путину унизить НАТО. Он не может, и не будет терпеть еще один Афганистан, хаотический крах правительства, ориентированного на Запад…
Если Путин вернет Украину под свой тиранический контроль, то вся эта огромная страна разразится восстанием, по сравнению с которым Босния будет похожа на пикник. Насилие будет продолжаться десятилетиями, а последствия будут продолжать тянуть вниз мировую экономику на протяжении многих лет. Трамп этого не желает», – категорично утверждает Джонсон.
Джонсон раскритиковал мнение европейцев о планах Трампа:
«Я думаю, что это неправильное понимание того, что Трамп пытается сделать. Они не могут позволить себе увидеть, как правительство Зеленского сокрушает Путин, что было бы полным унижением для НАТО, унижением для Запада.
Новая администрация Трампа хочет, чтобы мы, британцы и остальные европейцы, как я уже сказал, поднялись и взяли на себя большую часть бремени», – резюмирует Джонсон.
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