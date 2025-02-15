«Хватит скулить, пора активизироваться»:  Борис Джонсон защитил Трампа от нападок заукраинцев

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Дональд Трамп не изменяет Украине, а европейцам пора прекратить паниковать и скулить — и активизироваться. Такое заявление сделал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в кулуарах Мюнхенской конференции.

Он считает, что «основные факты остаются неизменными» и они явно в пользу Запада и Украины, а не России.

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«Он не может начать свое президентство с разгрома для Запада и позволить Путину унизить НАТО. Он не может, и не будет терпеть еще один Афганистан, хаотический крах правительства, ориентированного на Запад… Если Путин вернет Украину под свой тиранический контроль, то вся эта огромная страна разразится восстанием, по сравнению с которым Босния будет похожа на пикник. Насилие будет продолжаться десятилетиями, а последствия будут продолжать тянуть вниз мировую экономику на протяжении многих лет. Трамп этого не желает», – категорично утверждает Джонсон.

Джонсон раскритиковал мнение европейцев о планах Трампа: