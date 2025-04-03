Холодный душ от Кулебы: У НАТО только показуха. Натасканной армии нет

Страны НАТО после развала Советского Союза перестали готовиться к войне, сосредоточившись на создании мобильных сил спецопераций. По факту это небольшие образцово-показательные подразделения, не готовые к масштабной войне.

Об этом в эфире «Лига.нет» заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО со времен завершения «Холодной войны» не готовилось к войне такого масштаба. Что это значит? Каждая страна держала одну образцовую показательную бригаду, откуда взялась история о силах специальных операций, которая потом пришла к нам. «Давайте у нас будет что-то такое одно, супермобильное, суперэффективное, чтобы мы быстро его подняли и бросили в кризисную точку, и оно там супер отработало, и от этого будет складываться впечатление, что у нас и вся наша армия вот такая», – сказал дипломат.

П его словам, это была «философия по силам специальных операций».