Хёрбст подзуживает поляков натравить Трампа на Россию

Константин Серпилин.  
07.06.2025 22:09
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Политика, Польша, Россия, США, Украина


Новое руководство Польши должно воспользоваться своим авторитетом среди трампистов, чтобы уговорить их не снижать поддержку Украины.

Об этом на организованном «Атлантическом советом» (признана нежелательной в РФ организацией) сборище «Варшавская неделя» заявил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Польское руководство, даже разные его части, понимают, что Москва хотела бы контролировать и Польшу, поэтому они активно действуют против этой угрозы. А во-вторых, вам удалось наладить очень хорошие отношения с нынешним президентом США.

И то, что даже те представители администрации, которые не считают НАТО важным для США, считают Польшу союзником, это придаёт вам авторитет в Вашингтоне среди тех, кто может быть очень полезен, чтобы склонить их в правильном направлении. У вас есть все возможности сыграть свою роль, используя своё влияние и побуждая своих партнёров по ЕС быть смелее», – умасливал поляков Хёрбст.

«Выражаясь словами 60-х, вы как кремень в отношениях с этими ребятами, нужно это поддерживать. Макрон и Стармер, когда они начали разрабатывать концепцию европейской помощи Украине, специально ездили в Вашингтон, напоминая Трампу, что это была его идея, и потом каждую неделю звонили, чтобы докладывать ему о прогрессе. Такой подход хорошо бы сработал для нового президента Польши. …

Происходящее в Европе, представляет опасность для Польши, а также для всей Европы. Из-за ревизионистской политики РФ, это также угрожает интересам США. Вам нужно использовать своё влияние в Вашингтоне, чтобы убедить команду Трампа в этом.

Щекотливая ситуация, вы не хотите создавать напряжённость, но, если вы поддерживаете хорошие отношения с командой Трампа, которая сокращает нашу поддержку Украины, это угрожает вашей безопасности», – подзуживал экс-посол.

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