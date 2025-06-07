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Новое руководство Польши должно воспользоваться своим авторитетом среди трампистов, чтобы уговорить их не снижать поддержку Украины.

Об этом на организованном «Атлантическом советом» (признана нежелательной в РФ организацией) сборище «Варшавская неделя» заявил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польское руководство, даже разные его части, понимают, что Москва хотела бы контролировать и Польшу, поэтому они активно действуют против этой угрозы. А во-вторых, вам удалось наладить очень хорошие отношения с нынешним президентом США. И то, что даже те представители администрации, которые не считают НАТО важным для США, считают Польшу союзником, это придаёт вам авторитет в Вашингтоне среди тех, кто может быть очень полезен, чтобы склонить их в правильном направлении. У вас есть все возможности сыграть свою роль, используя своё влияние и побуждая своих партнёров по ЕС быть смелее», – умасливал поляков Хёрбст.