Хёрбст подзуживает поляков натравить Трампа на Россию
Новое руководство Польши должно воспользоваться своим авторитетом среди трампистов, чтобы уговорить их не снижать поддержку Украины.
Об этом на организованном «Атлантическом советом» (признана нежелательной в РФ организацией) сборище «Варшавская неделя» заявил экс-посол США на Украине Джон Хёрбст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Польское руководство, даже разные его части, понимают, что Москва хотела бы контролировать и Польшу, поэтому они активно действуют против этой угрозы. А во-вторых, вам удалось наладить очень хорошие отношения с нынешним президентом США.
И то, что даже те представители администрации, которые не считают НАТО важным для США, считают Польшу союзником, это придаёт вам авторитет в Вашингтоне среди тех, кто может быть очень полезен, чтобы склонить их в правильном направлении. У вас есть все возможности сыграть свою роль, используя своё влияние и побуждая своих партнёров по ЕС быть смелее», – умасливал поляков Хёрбст.
«Выражаясь словами 60-х, вы как кремень в отношениях с этими ребятами, нужно это поддерживать. Макрон и Стармер, когда они начали разрабатывать концепцию европейской помощи Украине, специально ездили в Вашингтон, напоминая Трампу, что это была его идея, и потом каждую неделю звонили, чтобы докладывать ему о прогрессе. Такой подход хорошо бы сработал для нового президента Польши. …
Происходящее в Европе, представляет опасность для Польши, а также для всей Европы. Из-за ревизионистской политики РФ, это также угрожает интересам США. Вам нужно использовать своё влияние в Вашингтоне, чтобы убедить команду Трампа в этом.
Щекотливая ситуация, вы не хотите создавать напряжённость, но, если вы поддерживаете хорошие отношения с командой Трампа, которая сокращает нашу поддержку Украины, это угрожает вашей безопасности», – подзуживал экс-посол.
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