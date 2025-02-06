После прекращения огня необходимо будет поставить Киеву условие федерализации областей Новороссии, не входящих в Конституцию РФ.

Об этом на канале «Пионер Слова» заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области – там должна быть федерализация. Это области преимущественного проживания русских, русскоязычного населения, которые подверглись со стороны западных националистов геноциду, угнетению, их лишили коренного языка, культуры.

Поэтому им должен быть предоставлен статус самоуправления, лучше автономии. Чтобы люди вернулись, потому что из-за нацистского режима при Зеленском, Порошенко много людей бежало.

Они вернутся, если мы нормальные условия создадим, и они проголосуют, я убеждён, они проголосуют совершенно за другой политический окрас. Если людям предоставят нормальную демократию, они не захотят конфронтацию с Россией, они захотят вернуться к своим истокам.

Я считаю, что Харьковскую область, эту махину, у нас под боком оставлять без федерализации, без присмотра – категорически нельзя», – сказал Хайруллин.