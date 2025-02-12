Келлог приостановил подготовку мирного плана по Украине, чтобы успокоить евронатовцев

Британское издание The Telegraph утверждает, со ссылкой на своих конфидентов в вашингтонских кругах, что США все-таки привлекают Европу к разработке мирного плана по Украине, чего от Трампа так долго добивались европейские политики-заукраинцы.

Ради этого согласования позиций с европейскими союзниками по НАТО спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог якобы приостановил разработку мирного плана. В публикации говорится, что Келлог якобы пообещал, прежде чем завершить работу над мирным планом, провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО. По данным издания, Келлог намерен обсудить с лидерами европейских стран альянса формат возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой и то, какой вклад страны Европы могли бы внести в него.

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Отдельные элементы мирного плана по Украине Келлог пообещал представить на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет 14-16 февраля. Первоначально ожидалось, что в Мюнхене будет представлен весь американский план завершения войны целиком, однако позднее спецпосланник Трампа это опроверг. По информации Bloomberg, Келлог должен представить Трампу варианты прекращения войны на Украине в ближайшие недели, а также совершит визит в Киев и другие европейские столицы.

Сообщается, что в ходе поездки в Европу Келлог планирует, помимо участия в MSC, нанести визиты в Киев и другие европейские столицы. Вместе с тем, спецпосланник Трампа по Украине не приедет в Россию во время поездки в Европу. Очевидно, в Вашингтоне разделили роли своих переговорщиков и в Москве говорил побывавший там вчера Стив Уиткофф.

Ожидается, что Келлог на переговорах со странами Евросоюза поднимет вопрос об отправке военного контингента на Украину для обеспечения безопасности и поддержки возможного мирного соглашения. США рассчитывают, что обеспечение этого контингента живой силой и его финансирование возьмет на себя Европа. Также Келлог может обсудить с европейскими партнерами увеличение расходов на оборону, усиление санкций в отношении российского энергетического сектора и использование замороженных активов России, пишет Bloomberg.

Как говорят источники The Telegraph, Келлог заявил европейским дипломатам, что выслушает мнения о форме мирного соглашения и о том, какой вклад правительства других стран могут внести в урегулирование конфликта. Также он пообещал провести переговоры с лидерами стран НАТО, чтобы успокоить тех, кто опасается, что США отстранят их от переговоров.

Кроме того, отдельно от Келлога в Киев отправится и министр финансов США Скотт Бессент. Его задача – переговоры с Зеленским, сообщил во вторник, 11 февраля, президент США Дональд Трамп.

«Я отправляю министра финансов Скотта Бессента на Украину на встречу с президентом Зеленским. Эта война должна и будет завершена в ближайшее время — слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но похвастаться им особо нечем. Когда Америка сильна, в мире царит мир», — написал он в соцсети Truth Social.

Когда Бессент приедет на Украину, президент США не уточнил. По словам источников Bloomberg и Reuters, визит состоится на этой неделе. Таким образом, глава Минфина США станет первым представителем команды Трампа, посетившим Украину, отмечают оба агентства. По их данным, он приедет, чтобы обсудить сделку по редкоземельным металлам.