Кедми: Есть большой шанс увидеть Трампа на параде Победы в Москве
Публичные заявления о начале контактов между США и Россией свидетельствуют о том, что большая часть принципиальных деталей уже согласована.
Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дипломатические контакты уже шли, и то, что они переросли в открытые контакты, говорит о том, что их развитие положительное. То есть, на опыте предварительных контактов достигли положительных результатов для обеих сторон, иначе их бы не предлагали.
Обычно выходят на финишную прямую, на встречу высших руководителей, когда большая часть принципиальных деталей согласована. Никто не рискует авторитетом своей страны – идти на встречу, которая закончится неудачей», – сказал Кедми.
«Так что контакты идут успешно, и теперь они уже открылись на публику. Если посмотреть на ту информацию, которая просачивается, в течение ближайших недель должна пройти встреча Путина и Трампа в Саудовской Аравии.
И если смотреть по динамике происходящего, в районе Пасхи начнутся уже переговоры между Путиным и Трампом. И если они закончатся успешно, есть вероятность, что на параде 9 мая на трибуне будет также президент США», – подытожил выступающий.
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