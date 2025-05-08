«Какой-то дрон может свернуть не туда»: в Киеве продолжают пугать иностранцев ударами в День Победы

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, я вам скажу, что праздник победобесия уже испорчен. Уже все, кто туда собирается, понимают, что они действительно очень рискуют. Во-вторых, очень проигрывает сам Путин, потому что, собрав вокруг Москвы все, что можно, он обнажил остальную страну. И я думаю, что подарки от добрых дронов, которые откуда-то возьмутся, они обязательно будут к этому для них историческому дню и событию. Так что праздник уже удался, только со знаком минус.

Все будут дрожать, кто будет стоять на трибуне, потому что при всех заверениях, что все будет хорошо, никто же не гарантирует, что какой-то, знаете ли, случайный дрон все же может свернуть со своей траектории, его не заметят и он долетит, даже не убив никого, просто напугает. Ну и себе стоят люди на этой Красной площади, а тут тревоги идут, все воет, все переглядываются. Путин из триумфатора притворяется в серую эту мышь, которая не знает, в какую щель забиться. Вот, собственно, и весь праздник», – заявил Огрызко.