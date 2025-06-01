«Какой нафиг Перл-Харбор?» – в Госдуме раскритиковали «панику»

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Владимир Зеленский в вечернем обращении объявил, будто сегодняшняя атака дронов по российским военным аэродромам «поразила 34% стратегических носителей крылатых ракет».

Сведения о больших потерях опроверг депутат Госдумы Евгений Попов.

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«Какой нафиг Перл-Харбор? Что за паника. По видео 3-4 борта. Совершено не ясно, сколько из них действующие, а сколько муляжи. Да, много. Да, неприятно. Да, виновные должны понести наказание. Но не Перл-Харбор. Перл-Харбором для противника должен стать ответ», – написал парламентарий.

А политолог Сергей Марков даже делится «инсайдом»:

«При атаке на двух аэродромах повреждены 3 бомбера и один транспортник. Сообщениям Киева верить не надо. Даже видео их верить не надо, потому что они его делают по дипфейк».

Российский переговорщик Владимир Мединский, прибывший в Стамбул для встречи с украинской делегацией, отказался отвечать на вопрос прессы о реакции на удары по территории РФ.

«Завтра, завтра, завтра», – ушел Мединский от ответа.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что российская сторона выбрала стратегию: «делать вид, что ничего сверхординарного не произошло и продолжать далее гнуть свою линию».

«При этом в голове отметив, что этот режим «надо мочить до конца», не давая ему шансы сохраниться. А сам удар по нашим аэродромам использовать для поднятия не только политических ставок на переговорах, но и для развязывания рук для ударов по инфраструктурным объектам на Украине», – рассуждает Подоляка.

Политолог Павел Данилин уточняет: