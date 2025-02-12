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Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины приняло и внесло на утверждение в Народную скупщину закон о неправительственных организациях (НПО). Согласно ему, все финансируемые из-за рубежа фонды, занимающиеся политической деятельностью на территории этого энтитета будут признаны агентами иностранного влияния, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперты ООН по правам человека призвали власти РС отказаться от принятия закона об НПО, предупредив, что он наложит серьезные ограничения на неправительственные организации и позволит властям осуществлять непропорциональный контроль за их деятельностью.

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Эксперты ООН расценивают действия Баня-Луки, как «попытку запугать НПО». Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине также присоединилась к критике, выразив обеспокоенность, заявив, что закон может поставить под угрозу защиту прав человека и основных свобод. Они считают, что в Республике Сербской уже существует достаточная база для регулирования деятельности некоммерческих организаций и гражданского общества. Делегация ЕС рассматривает этот закон как «большой шаг назад на пути к основным свободам и европейскому пути».

«Выдавая себя за борцов за мир и права человека, на самом деле они грабили деньги американских налогоплательщиков и вкладывали их в пропаганду, с помощью которой пытались унизить нашу культуру, веру и традиции. Вместе со своими друзьями – премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо я приветствую этот хотя бы небольшой шаг к достижению справедливости. USAID и подобные структуры, которые на протяжении многих лет под видом «демократии» распространяли коррупцию, подрывали семейные ценности и финансировали политические манипуляции по всему миру, теперь подвергаются осуждению». Вместе укрепляя сотрудничество в Европе, мы продолжим бороться с ложными ценностями и строить общества, основанные на труде, правде и уважении», – прокомментировал решение своего правительства президент Республики Сербской Милорад Додик.

Лидер боснийских сербов убеждён, что закон о неправительственных организациях является шагом на пути к реализации права Республики Сербской на защиту своих институтов, общества и ценностей от иностранного влияния.