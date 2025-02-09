Как Советский Союз развалить Россию уже не получится – беглый ичкериец

Без внешнего вмешательства и внутрироссийского общественного раскола субъекты РФ не могут стать неподъёмной ношей, способной развалить страну.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил беглый главарь ичкерийских боевиков Джамбулат Сулейманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно понимать, развал Советского Союза был более вероятен, так как республики, которые вышли из его состава – это, всё-таки, были очень многочисленные нации. Это украинцы, казахи, узбеки, которые насчитывали многие и многие миллионы людей. У них была развита экономика, развиты национальные элиты и, в принципе, Советский Союз не мог их удержать.

И сегодня, когда мы приводим аналогии развала Советского Союза и надеемся, что такой же процесс произойдёт в России, нужно понимать, что в сегодняшней РФ нет таких многочисленных народов. Народов столь сильных, скажем, и в людских ресурсах, и экономических, чтобы они смогли быть такой тяжестью для РФ, как непосильная ноша для Советского Союза, какими являлись 15 союзных республик. Этого нет», – сказал бандит.