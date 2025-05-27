«Как и Рейган – Трамп хочет развалить Россию без войны» – Багдасарян
Президент США Дональд Трамп пытается подражать своему популярному предшественнику Рональду Рейгану, и также хочет победить Россию без прямой войны.
Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В политике важно бывает, на кого из исторических деятелей ты ориентируешься, кому пытаешься подражать. Так вот, для Трампа, судя по всему, это Рональд Рейган.
С ним совпадает тезис «Америка снова станет великой». Оба они религиозные. Много совпадающего. Возникает вопрос – а вот позиция Рейгана про «империю зла», совпадает ли она?», – задался вопросом Багдасарян.
«А я напомню, когда проводился конкурс «самые великие американцы», Рейган там занял первое место. Ни Линкольн, ни кто-то другой, а Рейган. Потому что его воспринимают победителем над Советским Союзом, причем эта победа достигнута была не прямой войной в классическом смысле, а войной, как сказать, ментальной, психологической, дипломатической.
Возникает вопрос, не этого ли в конечном итоге хочет и Трамп?», – подытожил он.
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