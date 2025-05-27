«Как и Рейган – Трамп хочет развалить Россию без войны» – Багдасарян

Вадим Москаленко.  
27.05.2025 20:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 533
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп пытается подражать своему популярному предшественнику Рональду Рейгану, и также хочет победить Россию без прямой войны.

Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп пытается подражать своему популярному предшественнику Рональду Рейгану, и также хочет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В политике важно бывает, на кого из исторических деятелей ты ориентируешься, кому пытаешься подражать. Так вот, для Трампа, судя по всему, это Рональд Рейган.

С ним совпадает тезис «Америка снова станет великой». Оба они религиозные. Много совпадающего. Возникает вопрос – а вот позиция Рейгана про «империю зла», совпадает ли она?», – задался вопросом Багдасарян.

«А я напомню, когда проводился конкурс «самые великие американцы», Рейган там занял первое место. Ни Линкольн, ни кто-то другой, а Рейган. Потому что его воспринимают победителем над Советским Союзом, причем эта победа достигнута была не прямой войной в классическом смысле, а войной, как сказать, ментальной, психологической, дипломатической.

Возникает вопрос, не этого ли в конечном итоге хочет и Трамп?», – подытожил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить