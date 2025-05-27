«Как и Рейган – Трамп хочет развалить Россию без войны» – Багдасарян

Президент США Дональд Трамп пытается подражать своему популярному предшественнику Рональду Рейгану, и также хочет победить Россию без прямой войны.

Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В политике важно бывает, на кого из исторических деятелей ты ориентируешься, кому пытаешься подражать. Так вот, для Трампа, судя по всему, это Рональд Рейган.

С ним совпадает тезис «Америка снова станет великой». Оба они религиозные. Много совпадающего. Возникает вопрос – а вот позиция Рейгана про «империю зла», совпадает ли она?», – задался вопросом Багдасарян.