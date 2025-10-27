Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эммануэль Макрон имеет нижайший рейтинг доверия – вся его воинственная риторика в адрес России не интересует жителей Франции. Зато они на себе ощущают повышение налогов, вызванное увеличением расходов на поддержку ВСУ.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

