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Британское издание The Telegraph добавляет ложку дегтя во вчерашний бенефис Зеленского на похоронах Папы Франциска в Ватикане, принесший хозяину Банковой 15 минут мировой славы в тени Трампа. Оказывается, Зеленскому предоставили место в первом ряду иностранных гостей в нарушение протокола Ватикана

Как утверждает издание, Принц Уэльский, представляющий короля Чарльза, и премьер Кир Стармер сидели дальше Зеленского от гроба с телом папы Франциска на его похоронах

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Лидер раздираемой военным конфликтом страны был встречен спонтанными аплодисментами, когда занял место на площади Святого Петра после краткой встречи с Трампом, которая стала их первым разговором после ссоры в Овальном кабинете, говорится в материале.

«Похоже, что Ватикан принял специальные меры, чтобы Зеленский занял видное место на церемонии, где большинство лидеров сидели в соответствии с названием своей страны и статусом главы государства или правительства. Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах папы Франциска вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном» , – добавляет издание.

Как отмечают конфиденты The Telegraph из числа знатоков ватиканского протокола, негласные правила предписывают, что мировые лидеры должны были сидеть в алфавитном порядке по названиям своих стран на французском языке — традиционном языке дипломатии на момент составления протоколов.

«Как президент Украины, Зеленский мог рассчитывать на место в третьем ряду или даже дальше. Вместо этого он был посажен в первом ряду, в 11 креслах от Трампа, который сидел справа от него», – отмечает газета.

Ватикан не отрицал, что протокольные правила были нарушены.

«Я полагаю, что они заполнили свободное место», — заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни в комментарии The Telegraph.

Отмечается, что между Зеленским и Трампом сидели, среди прочих, президенты Индии, Венгрии, Габона, Макрон с женой Брижит и президент Финляндии Александр Стубб. Такая рассадка позволила западным медиа в один голос утверждать, будто Трамп «находился на церемонии в кругу друзей Украины».

В публикации отмечается, что на французском языке название США начинается с буквы E – États-Unis. Справа от Трампа и его жены Мелании сидели президент Эстонии Алар Карис и король Испании Фелипе (Espagne по-французски).

В то же время, справа от Зеленского сидел президент Ирландии Майкл Хиггинс, что, по-видимому, свидетельствует о том, что протокольные правила были нарушены, чтобы обеспечить украинскому гостю видное место.

В остальном, отмечает газета, правила соблюдались строго: президент Аргентины Хавьер Милей сидел рядом со стоящим швейцарским гвардейцем в крайнем правом ряду. Принц Уэльский, представлявший короля, сидел в третьем ряду рядом с уходящим канцлером Германии Олафом Шольцем, который является главой правительства, а не главой государства.

Премьер-министр Кир Стармер и его жена леди Стармер также присутствовали на церемонии, как и бывший президент США Джо Байден, который сидел в пятом ряду.

Президент Италии Серджо Маттарелла сидел в первом ряду, а премьер-министр страны Джорджа Мелони — дальше, в соответствии с протоколом, касающимся глав правительств и глав государств, таких как президенты и члены королевских семей.