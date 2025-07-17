Исландия натравливает Украину: Россия должна проиграть!

Елена Острякова.  
17.07.2025 14:57
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Европу якобы «спасают от России» не возросшие расходы ЕС на оборону, а Украина, которая «знает, как бороться с русскими».

Об этом бывший министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европу якобы «спасают от России» не возросшие расходы ЕС на оборону, а Украина, которая...

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«Я знаю, что расходы на оборону увеличились. Но я так же знаю, что единственная причина, по которой у нас есть время, это боевой дух украинцев. Мы делаем недостаточно и недостаточно быстро», – сказала Гильфадоттир.

Она считает, что ЕС должен натравливать Украину на Россию, пока та не проиграет.

«Мы говорим, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Лично я очень устала от этой фразы. Что значит «сколько потребуется»? Мы должны поддерживать Украину, чтобы она победила, а Россия проиграла. Чтобы послать очень сильный сигнал другим автократам, которые думают о чем-то подобном», – сказала Гильфадоттир.

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