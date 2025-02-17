Инсайд Axios: переговоры США и РФ в Саудовской Аравии – уже завтра. Без Зеленского

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Портал Axios утверждает, со ссылкой на вашингтонских официалов, что переговоры по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с участием Лаврова и Рубио намечены на 18 февраля, то есть, якобы, состоятся уже завтра.

По данным конфидентов Axios, с российской стороны в них примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской — госсекретарь Марко Рубио. Также в состав делегации США войдут советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

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В воскресенье вечером Уиткофф сообщил Fox News, что он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда в понедельник, после визита в Израиль.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Axios, что Украина получила приглашение «через сообщения в СМИ». Зеленский сказал в субботу в Мюнхене, что Украина не получала приглашения на эту встречу.

«Странно проводить встречу в таком формате до того, как мы проконсультировались с нашими стратегическими партнерами. Насколько я помню, Россия не является таким уж стратегическим партнером», — сказал он.

Издание утверждает, что «встреча вызывает большую тревогу и разочарование в украинском правительстве, обеспокоенном американо-российской сделкой за спиной Киева».

Bloomberg подтверждает этот инсайд, дополняя его новыми подробностями насчет состава российской делегации. Якобы кроме Лаврова в ее состав войдут помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, ранее отметившийся в качестве посредника к саудитами по вопросу обмена заключенными с США.

Начало переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии на прошлой неделе анонсировал Дональд Трамп. По его словам, они будут предшествовать его личной встрече с Владимиром Путиным, с которым он 12 февраля провел полуторачасовой разговор по телефону и договорился работать над финализацией военного конфликта в Украине.

В Саудовской Аравии в ближайшие дни с визитом будет также Владимир Зеленский, вылетевший вчера с женой в ОАЭ. Однако он заявил, что не станет «просто так встречаться с россиянами».

«Как я уже говорил, мы видим порядок встреч таким: сначала Соединенные Штаты, потом Европа, а потом россияне», — утверждает хозяин Банковой.

Одновременно активизировались европейцы, стремящиеся убедить Трампа дать им место за переговорным столом и спешащие выработать общую на всех позицию по Украине. Сегодня в Париже неформальный саммит европейских заукраинцев под председательством Макрона и при участии Стармера.