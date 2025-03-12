Инфраструктурные объекты и склады: российские дроны успешно атаковали Украину

Игорь Шкапа.  
12.03.2025 08:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


На исходе вчерашнего дня российские беспилотники нанесли удары по ряду подконтрольных киевскому режиму городов.

Как утверждает украинская сторона, только Днепропетровск атаковали 20 беспилотников, из которых якобы удалось сбить лишь 12.

На исходе вчерашнего дня российские беспилотники нанесли удары по ряду подконтрольных киевскому режиму городов....

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«В результате атаки вражеских дронов на Днепр возникло несколько пожаров. Один из них – в гараже. Загорелся легковой автомобиль. Частично разрушен двухэтажный частный дом. Также горит на инфраструктурных объектах», – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Какие именно инфраструктурные объекты поражены, он не уточнил.

«Днепр. Попадание в подстанцию ​​«Аякс», ООО «Потоки» Вадима Ермолаева. Они вырабатывали электроэнергию. И никто шахеды не сбивал, как по наводке», – жалуется экс-боевик запрещенного в РФ «Азова», бывший депутат ВР Игорь Мосийчук.

Отметим, что «Аякс» – новая биотопливная станция, построенная в 2019 году.

На этом плохие новости для днепропетровских гауляйтеров не закончились. Уже сегодня утром прозвучала серия взрывов в Кривом Роге.

«Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар», – снова написал Лысак.

По предварительной информации Кривой Рог атакован баллистикой.

Удачный прилет был в Сумах.

«Ночью российские войска атаковали областной центр, направив беспилотник на складские помещения на окраине города. В результате удара произошло возгорание», – признала в официальном сообщении Нацполиция области.

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