Или США вступят в «настоящую конфронтацию с Россией», или вчистую проиграют – французский посол

Максим Столяров.  
24.10.2025 19:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 290
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Руководству США пора понять, что спасти их гегемонию якобы может только война с Россией.

Об этом на канале «Франция 24» заявил экс-посол Франции в РФ Пьер Леви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В США должны понять, что победа России – это поражение для Штатов и Трампа. Потому что за всем этим стоит Китай. И когда я был там, я видел, что у русских есть план девестернизации мира, дедолларизации российской экономики, борьбы с гегемонией США.

Поэтому меня беспокоит то, что в Вашингтоне до сих пор не поняли, что им нужно вступить в настоящую конфронтацию с Россией», – вещал Леви.

«Санкции в отношении нефти и газа – это один из элементов глобального ответа США, который, я надеюсь, будет включать военную поддержку Украины и поддержку в разведке.

Приоритетом является создание устойчивой Украины перед лицом все более уверенного в себе президента Путина», – добавил французский петух.

