Или США вступят в «настоящую конфронтацию с Россией», или вчистую проиграют – французский посол

Руководству США пора понять, что спасти их гегемонию якобы может только война с Россией.

Об этом на канале «Франция 24» заявил экс-посол Франции в РФ Пьер Леви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В США должны понять, что победа России – это поражение для Штатов и Трампа. Потому что за всем этим стоит Китай. И когда я был там, я видел, что у русских есть план девестернизации мира, дедолларизации российской экономики, борьбы с гегемонией США. Поэтому меня беспокоит то, что в Вашингтоне до сих пор не поняли, что им нужно вступить в настоящую конфронтацию с Россией», – вещал Леви.