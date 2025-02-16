Играет ли антироссийская Европа еще какую-то роль? – немецкое СМИ о разговорах в Мюнхене

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Входящее в «большую тройку» серьезных СМИ ФРГ издание Süddeutsche Zeitung: анализирует ход Мюнхенской еонференции по безопасности и задается неожиданным вопросом: «Играет ли Европа еще какую-то роль?»

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«Три министра иностранных дел и одна женщина-министр иностранных дел заняли свои места на главной сцене. Анналена Бербок из Германии, Дэвид Лэмми из Великобритании, Радослав Сикорский из Польши и Жан-Ноэль Барро из Франции. Речь идет о геополитической роли Европы. Или, возможно, лучше сказать, играет ли Европа какую-либо роль вообще», – говорится в публикации.

«Бербок, безусловно, старается излучать оптимизм. В отношении Украины она говорит, что долгосрочного мира не будет, «если это не будет европейский мир». Это момент истины. Каждый должен решить, хочет ли он быть на стороне свободного мира», – пересказывает газета аргументы уходящей главы МИД ФРГ.

Бербок также вновь обратилась к вице-президенту США.

«В Германии и Европе есть сильные демократические государства. «И величайшим врагом этой демократии, нашим величайшим врагом, в настоящее время является путинская Россия. В этом я не согласна с Вэнсом», — говорит Бербок.

Министр иностранных дел Польши Сикорский также однозначен в своих заявлениях: «В Польше мы понимаем, что угроза Европе и либеральной демократии исходит от Путина».

Телефонный разговор между Трампом и Путиным был ошибкой, говорит Сикорский. Очевидно, что Европа должна и будет играть определенную роль в возможных переговорах:

«Если Трамп говорит о том, что европейские войска будут частью решения, то мы должны быть за столом переговоров», – считает он.

«На трибуне царит полное единство. Дэвид Лэмми говорит, что фронт в конфликте, начатом Путиным, — это не только фронт в Украине, но и фронт в Европе.

«Когда дело дойдет до переговоров, Путин не облегчит нам задачу», — говорит британец. «Вот почему для нас это экзистенциальный вопрос». И: «для Украины есть необратимый путь, и это путь в НАТО».

Как и Сикорский до него, Лэмми противоречит Трампу, который исключает вступление Украины в альянс. Он однозначно выступает за увеличение расходов на оборону. «Если Украина потерпит неудачу, то в итоге это обойдется нам в разы дороже», утверждает британец.

Интересно, есть ли за этими заявлениями европейских министров хоть какое-то ресурсное обеспечение и консолидированная политическая воля?