Губернатор Николаева завидует Одессе: «Русские перекрыли нам всё судоходство!»

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Судоходство в Николаевской области полностью парализовано, и не может быть возобновлено до окончания активных боевых действий.

Об этом на канале «Новости Live» заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально ли открыть наши речные и морские порты, чтобы как-то восстановить судоходство?», – спросила интервьюер.

«Пока нельзя. Конечно, мы очень этого хотим, но путь кораблей проходит в километре от врага. В последний раз, когда выходили две баржи, они атаковали простым оружием, ручными противотанковыми системами и убили двух человек, и пострадало судно. Поэтому это сейчас опасно, мы не можем работать. Есть большая разница, когда стрелять надо далеко ракетами дорогими, и ручными какими-то историями за километр, когда ты просто видишь судно. Поэтому сейчас порты не могут быть открыты, пока такая военная ситуация», – сказал Ким.

Он подчеркнул, что одесские порты находятся дальше, и поэтому их смогли прикрыть ПВО и морскими дронами.