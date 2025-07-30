Губернатор Николаева завидует Одессе: «Русские перекрыли нам всё судоходство!»

Максим Столяров.  
30.07.2025 17:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Николаев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Судоходство в Николаевской области полностью парализовано, и не может быть возобновлено до окончания активных боевых действий.

Об этом на канале «Новости Live» заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судоходство в Николаевской области полностью парализовано, и не может быть возобновлено до окончания активных...

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«Реально ли открыть наши речные и морские порты, чтобы как-то восстановить судоходство?», – спросила интервьюер.

«Пока нельзя. Конечно, мы очень этого хотим, но путь кораблей проходит в километре от врага.

В последний раз, когда выходили две баржи, они атаковали простым оружием, ручными противотанковыми системами и убили двух человек, и пострадало судно. Поэтому это сейчас опасно, мы не можем работать.

Есть большая разница, когда стрелять надо далеко ракетами дорогими, и ручными какими-то историями за километр, когда ты просто видишь судно. Поэтому сейчас порты не могут быть открыты, пока такая военная ситуация», – сказал Ким.

Он подчеркнул, что одесские порты находятся дальше, и поэтому их смогли прикрыть ПВО и морскими дронами.

«А здесь где мы будем морскими дронами их сдерживать? В Очакове ты стоишь на берегу, и видишь оккупированную территорию, там узкий канал, по которому должно пройти судно.

То есть там условно из пулемета можно стрелять по кораблям, и никаким образом это не изменить. То есть единственный путь – это деоккупация Кинбургской косы, а даже больше, потому что простым оружием они могут мешать навигации. А в одесские порты они не достают никакой артиллерией, там лишь дроны тяжелые и ракеты, которым можно противодействовать», – рассуждал укро-губернатор.

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