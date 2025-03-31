«Груз 200». Как влиятельный киевский ворюга сбежал с Украины при помощи внештатников СБУ

Один из самых резонансных сюжетов украинской ленты новостей последних недель – это обрастающий по ходу дела все большими скандальными подробностями побег с Украины при помощи внештатных агентов СБУ известного киевского решалы Дениса Комарницого, – экс-депутата и экс-главы фракции в Киевсовете одного их бывших мэров Киева Леонида Черновецкого .

Последний является фигурантом масштабного дела о земельной коррупции, уходящего своими корнями в самые высокие киевские кабинеты. По итогам поднятого грантоедами из проекта «Бигус инфо» скандала пока что полетели головы стрелочников. Так, в Закарпатской области уволили трех полицейских, подозреваемых в помощи Комарницкому в пересечении границы.

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Речь идет о двух сотрудниках Управления стратегических расследований в Закарпатской области. Кроме того, с занимаемой должности был уволен руководитель территориального управления закарпатской полиции.

«Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений. Каждый, кто изменяет присяге и порочит погоны, понесет ответственность», – пафосно заявили в Нацполиции.

Высокопоставленного беглеца подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения землей в украинской столице. Подельники Комарницкого подавали заявки на получение прав собственности на земли якобы для обслуживания стоящих на них несуществующих сооружений, а чиновники киевской администрации и депутаты Киевсовета за взятки способствовали принятию нужных решений.

Кроме самого Комарницкого, фигурантами дела также являются заместитель Кличко по киевской горадминистрации Петр Оленич и депутаты Киевского горсовета Михаил Терентьев и Елена Марченко.

Когда дело начало двигаться к финалу и передаче в суд, Комарниций был объявлен в розыск. И сразу после этого выяснилось, что широкие связи помогли фигуранту вовремя «встать на лыжи»: он незаконно пересек границу с Румынией и теперь весело машет украинским следователем ручкой из Вены.

И вот тут-то выяснилась еще одна любопытная подробность. В схеме по вывозу коррупционера отметились не только провинциальные полисмены из Закарпатья, но и сотрудники СБУ. Именно эти ребята вывозили Комарницкого из страны за взятку в 10 тысяч долларов.

Вывозили, как следует из показаний в деле, целым кортежем, в который входил даже микроавтобус с табличкой «Груз 200», которой обозначают перевозку погибших военных. Журналисты получили доступ к протоколу допроса подельника Комарницкого и тоже экс-депутата Юрия Довгаленко, который признал, что организовал законспирированный выезд из Киева на Закарпатье.

По его словам, Комарницкого забрали из коттеджного городка, где он скрывался на нелегальном положении, на двух машинах Toyota Land Cruiser, номерные знаки которых отсутствуют в базе Нацполиции. В составе кортежа ехал упомянутый камуфлированный автобус, который отправился в путь часом раньше.

Первым ехал камуфлированный автобус — для «перестраховки» и с целью разведки ситуации на пути.

За ним ехал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, с которого должны были сообщать о блокпостах на маршруте и проверяют ли на них машины в поисках Комарницкого, объявленного в розыск. На расстоянии примерно 30 километров ехал второй Land Cruiser, в котором и везли самого экс-депутата.

Как следует из показаний его подельников, уже находясь в приграничном Хусте, Комарницкий жаловался на медленный интернет и плохие условия, перебирая отели, которые ему предлагали организаторы побега.

После четырех дней в Закарпатье Комарницкий зашел в пограничный участок Румынии и попросил об убежище в этой стране.

Всего в «операции» участвовали четыре человека с удостоверениями СБУ. Сейчас в «Избушке» оправдываются, мол, речь идет о внештатниках, которые, к тому же, были уволены еще до выезда коррупционера из страны.

В любом случае, дело это пахнет крайне скверно. Получается, что на Украине сосуществуют две реальности. Одна, в которой граница на замке и выезд мужчинам призывного возраста наглухо закрыт. В которой уклонистов отлавливают в горах и по берегам пограничных рек с собаками. И другая – в которой «нужным людям» всегда открыты персональные десять метров границы для выезда куда угодно в любое время суток.

Что сближает эти две реальности – так это то, что в обоих случаях за право покинуть Украину приходится платить немалые деньги. Только массовый уклонист из низов платит по 3-5 тысяч долларов «на карман» каким-то «левым» помогалам и нелегальным проводникам, а в случае с «вип-эмиграцией» фигурируют куда более крупные суммы денег.

И главное – безопасность этих «крысиных троп» курируют и обеспечивают сами же правоохранители – полиция, СБУ, погранслужба. Заплатил кому надо – и вся эта «королевская рать» домчит тебя кортежем с огоньком и в комфорте до самой границы, да еще и честь отдаст на прощание.

Ведь тот же Комарницкий – далеко не первый фигурант такого рода. До него были днепропетровский олигарх и бывший компаньон Коломойского по группе «Приват» Геннадий Боголюбов, которому бежать помогли погранцы. А до Боголюбова был скандальный «крестный отец» коррупционного «Большого строительства» Юрий Голик, бежавший из страны с липовой корочкой инвалида в самый в разгар расследования уголовного дела против него и бывшего днепропетровского губернатора Резниченко.

Получается, что при Зеленском выстроена система, цель которой – вымогать деньги у желающих покинуть превращенную в концлагерь страну. А потом эти деньги идут по цепочке вверх. И можно лишь догадываться, в чьих карманах, и в каких пропорциях они оседают, доходя до самых верхних этажей властной пирамиды. В утверждения, что в подобном схематозе замазаны лишь мелкие и средние чины, верится как-то слабо.

Нетрудно провести параллели между этим коррупционным пылесосом и ровно такой же схемой, выстроенной в масштабе всей Украины на основе ТЦК. Когда у людей есть выбор – либо плати деньги военкомам и врачам из военно-врачебных комиссий и получай белый билет. Либо станешь жертвой сафари на людей.

Причем, чем жестче и круче борьба напоказ с уклонистами и покрывающими их врачами и военкомами, чем изобретательнее раскрываемые той же СБУ схемы незаконного уклонения от мобилизации, тем полноводнее река таких фактов. Очевидно, все это не работает. А если и работает, то исключительно в одну сторону – повышения сумм взяток за право свободно ходить по улицам, не боясь людоловов.

На фоне происходящего в стране кошмара с силовой мобилизацией такие истории, как с Комарницким, конечно же, не добавляют очков режиму Зеленского, который простыми людьми маркируется простым и емким словом «Влада». Всех возмущает явная несправедливость ситуации, когда одним все, а остальным – закон. Практически по заветам испанского диктатора Франко.

Другое дело, что нет никакого сомнения и в том, что и этот эпизод закончится лишь показательной поркой очередных стрелочников. Потому что выстроенная коррупционная пирамида совсем не заинтересована в честном и эффективном расследовании. Которое, вне всякого сомнения, непременно выйдет на самые верхи власти.