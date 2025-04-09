Грабители и разжигатели войны: вице-премьер РФ о Европе

Олег Кравцов.  
09.04.2025 15:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Экономика


Нынешняя риторика Брюсселя не способствует здравому диалогу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос, существует ли возможность для укрепления сотрудничества России и Евросоюза в рамках евразийского партнерства на фоне ухудшения отношений Брюсселя и Вашингтона.

Нынешняя риторика Брюсселя не способствует здравому диалогу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-премьер правительства...

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«Это у европейцев надо спросить, готовы ли они к какому-либо конструктивному сотрудничеству с Россией. Нынешняя риторика Европы не способствует здравому диалогу, как и росту ее инвестиционной привлекательности.

Об этом можно долго говорить, но основная проблема Европы в том, что у нее почти нет собственных ресурсов. В основе ее современного богатства лежат внешние источники. На протяжении веков Европа занималась колонизацией, вывозила ресурсы из стран Азии, Африки и Латинской Америки, вела работорговлю. Исчерпав возможности колониального расширения, в ХХ веке Европа инициировала глобальные конфликты, в основе которых лежало стремление перераспределить ресурсы в колониальных владениях, а также получить контроль над ресурсами СССР», – сказал Оверчук в интервью «Известиям».

По его словам, переустройство послевоенного мира в том числе следует рассматривать и как попытку умиротворения Европы.

«Кстати, США, если отбросить существовавший фактор сдерживания коммунистической идеологии, а также русофобию, в первую очередь всегда были обеспокоены поведением Европы, возможностью новой войны на континенте и потенциальной угрозой необходимости потери американских жизней в новом европейском конфликте», – отметил вице-премьер.

Он напомнил, что в 2013 году, предусматривая в соглашении об ассоциации с Украиной, ЕС, стремившийся расширить свои рынки сбыта и получить доступ к украинским ресурсам, игнорировал наличие существовавшего в рамках СНГ режима свободной торговли, что задевало экономические интересы нашей страны.

«Произошедшее – в том числе прямое следствие этих противоречий. Сейчас, продвигая свои интересы в Закавказье и Центральной Азии, Евросоюз продолжает игнорировать экономические договоренности, действующие в рамках СНГ и ЕАЭС, и не хочет признавать того, что в современном мире следует договариваться», – резюмировал Оверчук..

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