Германия не вынесла уроков из поражения Гитлера – и заплатит высокую цену

Максим Столяров.  
21.03.2025 16:14
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Германия может тяжело поплатиться за своё решение продолжать спонсировать антироссийскую войну.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия может тяжело поплатиться за своё решение продолжать спонсировать антироссийскую войну. Об этом в...

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«Германия объявила, что собирается отправить больше оружия и помощи Украине. Россия надеялась, что там произойдут какие-то перемены, но, похоже, с Германией этого не произойдёт», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«О, это самая глупая вещь, которую могли сделать немцы. Потому что это только укрепляет веру России. Они не забыли Вторую мировую войну, когда нацисты, немецкая армия убили 27 миллионов русских. Они не забыли.

А теперь Германия хочет снова способствовать насилию и нападениям на Россию. Я не думаю, что Россия вообще позволит этому случиться. Просто эти люди, которые, как мне кажется, не знают истории или отказываются ее помнить, могут не выжить. Они заплатят высокую цену за свое невежество», – сказал Джонсон.

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