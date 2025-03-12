Германия мечтает восстановить отношения с Россией – Альфред Кох
Германия является наиболее заинтересованной европейской страной в восстановлении отношений с Россией, но сейчас у нее фактически нет правительства и какой-либо внятной позиции по урегулированию кризиса.
Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил бежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, признанный иноагентом и заочно арестованный за контрабанду культурных ценностей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С Германии сейчас взятки гладки, у нее нет правительства. Поэтому она не может заявить своей позиции, своего весомого мнения в этот текущий период, когда все так напряжено и остро. Хотя я могу вам сказать, что Германия в меньшей степени заинтересована в этой войне, чем Англия и Франция, потому что Германия сильно страдает от отсутствия сотрудничества с Россией в огромном рынке автомобилей, сбыта автомобилей и оборудования.
Германия огромное количество автомобилей продавала в России и огромное количество станков, чего не делали ни Франция, ни Англия. И взамен она закупала русский газ, чего не делали ни Франция, ни Англия. Поэтому в восстановлении экономических отношений с Россией Германия заинтересована значительно сильнее, чем Франция. Она видит в перемирии какие-то для себя опции, а Франция и Англия никаких преимуществ в перемирии не видят, кроме появления новых рисков.
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