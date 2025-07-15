Германия купит у США ракеты, достающие до Москвы и Питера – Писториус

Анатолий Лапин.  
15.07.2025 08:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, США


Германия хочет купить у США наземные пусковые установки Typhon с дальностью действия до двух тысяч километров.

Об этом на брифинге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия хочет купить у США наземные пусковые установки Typhon с дальностью действия до двух тысяч...

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«Мы, конечно, разрабатываем европейские системы в рамках широкомасштабных наземных переговоров с Великобританией и другими партнерами. Но их разработка естественно требует времени – от 7 до 10 лет в зависимости от того, о какой системе мы говорим

Временное размещение ракет средней дальности в Германии до завершения разработки собственных европейских систем – это план, о котором мы говорим… Это чисто наземные системы, с дальностью действия две тысячи километров», – заявил Писториус.

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