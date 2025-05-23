Германия и Франция пытаются сорвать очередной визит лидера боснийских сербов в Москву

Алексей Топоров.  
23.05.2025 12:21
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, ЕС, Политика, Республика Сербская, Россия, Санкции


На заседании Совета национальной безопасности президент Александр Вучич ознакомил его членов с «неофициальным документом» Франции и Германии, касающегося Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

По словам начальника Генштаба Войска Сербии Милана Мойсиловича, он может серьезно осложнить положение сербского энтитета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На заседании Совета национальной безопасности президент Александр Вучич ознакомил его членов с «неофициальным документом»...

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При этом Мойсилович не раскрыл общественности подробности неофициального документа, представленного Вучичем сербскому Совбезу. Но отметил, что верховным главнокомандующим «были определены руководящие принципы и даны задачи, в какой степени Сербия будет относиться к этим вызовам». В свою очередь боснийский портал Raport.ba, ознакомил своих читателей с его содержанием.

Если верить боснийскому СМИ, Франция и Германия распространили среди всех государств-членов Европейского союза неофициальный документ, содержащий информацию о ситуации в Боснии и Герцеговине и необходимости введения или ужесточения санкций в тех странах, которые уже сделали это, в отношении президента РС Милорада Додика.

В документе все члены Евросоюза мотивированы ввести индивидуальные санкции против Додика и рассмотреть возможность повторного введения санкций на уровне ЕС. Неофициальный документ якобы содержит рекомендацию государствам-членам ЕС  прекратить все контакты с правящей в РС партией Союз независимых социал-демократов, премьер-министром сербского энтитета и спикером Народной скупщины Радованом Вишковичем и Ненадом Стевандичем.

Источники боснийского медиа утверждают, что неофициальный документ, направленный государствам-членам ЕС, связан с планируемым визитом Милорада Додика в Россию в июне этого года, в ходе которой тот намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет уже третья поездка лидера боснийских сербов в Москву и его встреча с президентом России с начала этого года, «если, конечно, она состоится и если дополнительные инициированные санкции не помешают ему сделать это».

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