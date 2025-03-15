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16 марта в русофобской Латвии отмечается «день памяти латышских легионеров», на котором чествуют память нацистов СС.

К этой дате ФСБ России рассекретила документы, изобличающие преступления латышских нацистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1944 году латышские части войск СС – 15-я и 19-я дивизии – впервые совместно участвовали в боевых действиях, сразившись с наступающими советскими войсками у реки Великой. В этот день в Риге проходят шествия бывших легионеров и латышских нацистов.

«Фальсификация истории стала неотъемлемой частью информационной войны против Российской Федерации и других стран, входивших ранее в состав единого Советского Союза. Наряду с отрицанием подвига наших предков, спасших человечество от порабощения нацистской Германией, современные европейские политики прославляют участников организаций, признанных Международным военным трибуналом в Нюрнберге преступными. Ярким признаком расцвета неонацизма в прибалтийских странах стал запрет на символику советского периода: под угрозой уголовного наказания гражданам запрещено использовать символы Победы в Великой Отечественной войне, повсеместно сносятся памятники советским воинам-освободителям», – пояснили в ведомстве.

В частности, в опубликованных документах зафиксированы преступления «Вспомогательной полиции безопасности», входившей в состав войск СС, она же «команда Арайса» (по имени организатора). Они формировались исключительно из добровольцев, прославились своей жестокостью, и формировали «костяк» латышских частей СС. Замечены в массовых расстрелах мирного населения, в том числе десятков тысяч граждан Советского Союза.

Но в 1944 году были среди латышских сс-овцев и пораженческие настроения. Друге рассекреченные документы (из отчётов «Смерш») показывали, что значительная часть «рядовых» бойцов латышских дивизий была мобилизована насильно, и не горела желанием сражаться с коммунистами. Были зафиксированы случаи, когда латыши десятками перебегали к партизанам или сдавались Красной армии. Дезертировали сотнями.

С полным списком рассекреченных документов можно ознакомиться на официальном сайте пресс-службы ФСБ.