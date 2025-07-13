«Фронт может лопнуть в любой момент» – мэр Ивано-Франковска

Тарас Стрельцов.  
13.07.2025 17:49
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Война, Галичина, Дзен, Украина


Украинский фронт может в любой момент «лопнуть», и армии России удастся освободить значительную часть страны.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский фронт может в любой момент «лопнуть», и армии России удастся освободить значительную часть...

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«Люди в Купянске до 2022 тоже думали, что война далеко. Поэтому это обманчивое ощущение. Поэтому мне кажется, что война – это основная задача.

А выборы будут-не будут – еще вопрос… Меня раздражает эта вечная риторика о выборах, потому что я часто езжу к ребятам туда [в прифронтовые регионы].

Мои сейчас коммунальные работники работают в Днепропетровской области. Они работали под Покровском, копали, а сейчас в Днепропетровской области копают фортификации. Я понимаю, что ситуация такова, что в любой момент может фронт лопнуть, и враг может занять большую часть территории Украины. Поэтому, мне кажется, сейчас о выборах несвоевременно», – сказал Марцинкив.

«Возможно, это используется для того, чтобы успокоить людей, что будет мир, что уже заканчивается война. Но мне кажется, что это неправильная риторика.

Так же, как не была неправильная риторика о контрнаступлении, что в 23-м году. Вести, что завтра будем в Крыму. Ну, а реальная ситуация показала, что немножко другая ситуация. Мне кажется, что это ошибочная такая стратегия», – добавил мэр.

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