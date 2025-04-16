Финский парламент одичал и опустился до рукоплещущих эстонских русофобов – журналист

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Никто особо и не скрывает, что ратифицированный в Финляндии закон, ограничивающий сделки с недвижимостью для иностранцев из «опасных стран», направлен именно на русских.

Об этом на канале израильского журналиста Александра Вальдмана заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего более абсурдного я никогда не слышал. За всю историю Финляндии не было ни одного прецедента, когда владение земельным участком нанесло какой-либо ущерб нацбезопасности. Мне кажется, это очень извращённая логика, может, единичные случаи происходили в мировой истории, но не в Финляндии. И в основном люди, которые приобретали тут участки, это были большие друзья этой страны. Это люди, которые были ориентированы на дружбу, на добрососедские отношения, они потихоньку учили язык, строго соблюдали, даже строже самих финнов, финские правила по поддержанию чистоты. Времена, когда приезжали на отдых из России, это были очень добрые и душевные моменты в истории наших двух стран. Вообще, в принципе, что может быть лучше, чем дачное соседство представителей двух соседних государств? Но всё это разрушено, и сегодня парламент хлопает принятию этого дискриминационного закона. Хотя там прямо не упоминаются россияне, но даже все заголовки газет дают чётко понять, что это закон, который принят именно против россиян», – рассказал Гусатинский.

Он подробнее остановился на реакцию финского парламента на принятие этого закона.